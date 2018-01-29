Great Wall Deer Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 119 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Все работает: коробка, раздатка, блокировки. Поменяны все датчики, ремни, сцепление, ходовка, крестовины, колодки, суппорта, тормозные диски, масла, фильтра. Пробег родной. Небольшие нюансы по ЛКП, а так вся в родной краске. Ржавчины нет ни на раме, ни на кузове. Обработан антикором (днище, арки, рама). По бездорожью не ездил. Колеса 285/75/16 (32 дюйма). Грузовой отсек 2 метра. Идеальный авто для охоты, рыбалки, путешествий, строительства. Обмен приветствуется с доплатой в мою сторону, предпочтительно малолитражка или дизель. На обмен дороже.