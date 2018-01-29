Great Wall Deer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Все работает: коробка, раздатка, блокировки. Поменяны все датчики, ремни, сцепление, ходовка, крестовины, колодки, суппорта, тормозные диски, масла, фильтра. Пробег родной. Небольшие нюансы по ЛКП, а так вся в родной краске. Ржавчины нет ни на раме, ни на кузове. Обработан антикором (днище, арки, рама). По бездорожью не ездил. Колеса 285/75/16 (32 дюйма). Грузовой отсек 2 метра. Идеальный авто для охоты, рыбалки, путешествий, строительства. Обмен приветствуется с доплатой в мою сторону, предпочтительно малолитражка или дизель. На обмен дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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