Geely MK Cross
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктория
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
Продаю автомобиль в хорошем состоянии, один владелец, бензин\газ,, документы готовы
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