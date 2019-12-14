Geely MK Cross

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии, один владелец, бензин\газ,, документы готовы

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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