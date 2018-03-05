Geely MK Cross Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 34 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии. Хозяин по ПТС 1. Имеется сервисная книжка по обслуживанию автомобиля.