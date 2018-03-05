Geely MK Cross

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии. Хозяин по ПТС 1. Имеется сервисная книжка по обслуживанию автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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