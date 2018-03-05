Geely MK Cross
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии. Хозяин по ПТС 1. Имеется сервисная книжка по обслуживанию автомобиля.
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