Geely MK

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Geely MK в аренду с выкупом. Условия: по 24000 р на 13 месяцев. Требования: возраст по 20 лет, прописка Краснодарский край, залог 5 т. р. и предоплата за 7 дней. Всё вопросы по телефону. Выслушаю ваше предложение.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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