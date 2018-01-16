Geely MK
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Geely MK в аренду с выкупом. Условия: по 24000 р на 13 месяцев. Требования: возраст по 20 лет, прописка Краснодарский край, залог 5 т. р. и предоплата за 7 дней. Всё вопросы по телефону. Выслушаю ваше предложение.
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