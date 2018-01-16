Geely MK Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 127 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Geely MK в аренду с выкупом. Условия: по 24000 р на 13 месяцев. Требования: возраст по 20 лет, прописка Краснодарский край, залог 5 т. р. и предоплата за 7 дней. Всё вопросы по телефону. Выслушаю ваше предложение.