Geely MK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 172 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Желтый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Технически в полном порядке. Все работает идеально,даже кондиционер. Кузов не гнилой. ДТП не было. Зимняя/летняя резина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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