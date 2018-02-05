Geely MK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 172 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Желтый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Технически в полном порядке. Все работает идеально,даже кондиционер. Кузов не гнилой. ДТП не было. Зимняя/летняя резина.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.