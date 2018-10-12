Geely Emgrand

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристая ива

Информация о владельце

Город: Яблоновский, Республика Адыгея

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик света

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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