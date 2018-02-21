Geely Emgrand
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Описание
Продам авто в отличном техническом состоянии. Двигатель шепчет, масло вообще не ест. Вариатор в отличном состоянии. Ничего не шумит не брынчит. Есть жизненные сколы от камушкев. Осмотр в центре. Ломоносова Путевая. Максимальная комплектация люкс.
комплектацию: комбинированные сиденья (кожа и экокожа), датчики давления в шинах, подогрев сидений, датчик света, климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 6 подушек безопасности, электролюк, магнитола с DVD и 6 динамиками, задние парктроники, шторка на заднем стекле механическая, коробка вариатор с возможностью ручного режима и спортрежимом.
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