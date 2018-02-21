Geely Emgrand

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

Продам авто в отличном техническом состоянии. Двигатель шепчет, масло вообще не ест. Вариатор в отличном состоянии. Ничего не шумит не брынчит. Есть жизненные сколы от камушкев. Осмотр в центре. Ломоносова Путевая. Максимальная комплектация люкс.
комплектацию: комбинированные сиденья (кожа и экокожа), датчики давления в шинах, подогрев сидений, датчик света, климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 6 подушек безопасности, электролюк, магнитола с DVD и 6 динамиками, задние парктроники, шторка на заднем стекле механическая, коробка вариатор с возможностью ручного режима и спортрежимом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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