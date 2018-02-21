Geely Emgrand Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 99 тыс. км Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Продам авто в отличном техническом состоянии. Двигатель шепчет, масло вообще не ест. Вариатор в отличном состоянии. Ничего не шумит не брынчит. Есть жизненные сколы от камушкев. Осмотр в центре. Ломоносова Путевая. Максимальная комплектация люкс.

комплектацию: комбинированные сиденья (кожа и экокожа), датчики давления в шинах, подогрев сидений, датчик света, климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 6 подушек безопасности, электролюк, магнитола с DVD и 6 динамиками, задние парктроники, шторка на заднем стекле механическая, коробка вариатор с возможностью ручного режима и спортрежимом.