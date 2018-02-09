Geely Emgrand

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в замечательном тех. состоянии.Юридически чист.Бережно эксплуатировался.Не выезжал за пределы Краснодарского кр.. В основном по Ейскому району.Имеется полный электро пакет.Все технические обслуживания проводились вовремя,согласно регламента.О чем свидетельствуют все записи в блокноте ТО.Гаражное хранение.Одна особенность: особа женского пола слегка въехала в переднюю левую дверь стоящего авто.Попав в ребро жесткости,я принял решение сменить дверь на новую.Так как делал для себя.Старая дверь имеется.Пробег реальный на 200%.Любые проверки.Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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