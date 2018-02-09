Geely Emgrand Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 55 тыс. км Цена: 540 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в замечательном тех. состоянии.Юридически чист.Бережно эксплуатировался.Не выезжал за пределы Краснодарского кр.. В основном по Ейскому району.Имеется полный электро пакет.Все технические обслуживания проводились вовремя,согласно регламента.О чем свидетельствуют все записи в блокноте ТО.Гаражное хранение.Одна особенность: особа женского пола слегка въехала в переднюю левую дверь стоящего авто.Попав в ребро жесткости,я принял решение сменить дверь на новую.Так как делал для себя.Старая дверь имеется.Пробег реальный на 200%.Любые проверки.Небольшой торг.