Geely Emgrand Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 176 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном техническом состоянии. В городе не эксплуатировалась. Два ключа. Приобреталась у официального дилера в 2013 г. Реальный пробег. Имеются небольшие дефекты по кузову, на скорость не влияют. Полностью заменена передняя подвеска. Все масла менялись в соответствии с сервисной книжкой, в двигатели TOYOTA SN 5W-30, в коробке Castrol Syntrans Multivehicle. ГУР Castrol Transmax Dex Multivehicle. Отличная Машина и дешевая в обслуживании. Торг у капота.