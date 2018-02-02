Geely Emgrand
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 176 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном техническом состоянии. В городе не эксплуатировалась. Два ключа. Приобреталась у официального дилера в 2013 г. Реальный пробег. Имеются небольшие дефекты по кузову, на скорость не влияют. Полностью заменена передняя подвеска. Все масла менялись в соответствии с сервисной книжкой, в двигатели TOYOTA SN 5W-30, в коробке Castrol Syntrans Multivehicle. ГУР Castrol Transmax Dex Multivehicle. Отличная Машина и дешевая в обслуживании. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.