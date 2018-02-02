Geely Emgrand

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном техническом состоянии. В городе не эксплуатировалась. Два ключа. Приобреталась у официального дилера в 2013 г. Реальный пробег. Имеются небольшие дефекты по кузову, на скорость не влияют. Полностью заменена передняя подвеска. Все масла менялись в соответствии с сервисной книжкой, в двигатели TOYOTA SN 5W-30, в коробке Castrol Syntrans Multivehicle. ГУР Castrol Transmax Dex Multivehicle. Отличная Машина и дешевая в обслуживании. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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