Geely Emgrand

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Комплектация комфорт (экокожа, ГУР, АБС, 4 сьеклоподьемника и т. д.). Есть мелкие недочеты по кузову, на это цену снизил. Торг уместен. Продаю до весны, если не продам уберу все недочеты и оставлю себе. Пишите в Вацап если не беру трубку. Машина в городе Майкопе. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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