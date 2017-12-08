Geely Emgrand
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Комплектация комфорт (экокожа, ГУР, АБС, 4 сьеклоподьемника и т. д.). Есть мелкие недочеты по кузову, на это цену снизил. Торг уместен. Продаю до весны, если не продам уберу все недочеты и оставлю себе. Пишите в Вацап если не беру трубку. Машина в городе Майкопе. Все вопросы по телефону.
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