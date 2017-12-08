Geely Emgrand Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 112 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Комплектация комфорт (экокожа, ГУР, АБС, 4 сьеклоподьемника и т. д.). Есть мелкие недочеты по кузову, на это цену снизил. Торг уместен. Продаю до весны, если не продам уберу все недочеты и оставлю себе. Пишите в Вацап если не беру трубку. Машина в городе Майкопе. Все вопросы по телефону.