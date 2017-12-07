Geely Emgrand
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 142 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Иван
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик света
Ксенон
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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