Geely CK
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Звонить с 8 до 23 смс не писать. Пока объявление весит машина не продана. С документами полный порядок последние 5 лет владеет женщина. Реальному покупателю небольшой торг на месте по телефону не торгуюсь. В хорошо техническом состоянии! Родной ПТС. ДискиR-14, Мр3- проигрыватель 4 стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, имобелайзер. Электрозеркала. ГУР. ABS. Регулировка руля.
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