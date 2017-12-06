Geely CK

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Звонить с 8 до 23 смс не писать. Пока объявление весит машина не продана. С документами полный порядок последние 5 лет владеет женщина. Реальному покупателю небольшой торг на месте по телефону не торгуюсь. В хорошо техническом состоянии! Родной ПТС. ДискиR-14, Мр3- проигрыватель 4 стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, имобелайзер. Электрозеркала. ГУР. ABS. Регулировка руля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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