Geely CK Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Звонить с 8 до 23 смс не писать. Пока объявление весит машина не продана. С документами полный порядок последние 5 лет владеет женщина. Реальному покупателю небольшой торг на месте по телефону не торгуюсь. В хорошо техническом состоянии! Родной ПТС. ДискиR-14, Мр3- проигрыватель 4 стеклоподъемника, 2 подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, имобелайзер. Электрозеркала. ГУР. ABS. Регулировка руля.