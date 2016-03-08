ГАЗ ГАЗЕЛЬ
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Михаил
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Круиз-контроль
Центральный замок
Описание
Продается Газель NEXT в отличном состоянии 2015г выпуска, дизельный двигатель Cummins 2,8л, электростеклоподъемники , центральный замок, отопитель автономный в кабине, усиленные рессоры, зеркала с обогревом, круиз-контроль, установлен спойлер на крыше, будка промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2, обшит фанерой.
Авто в отличном состоянии.
Марка: ГАЗ
Модель: ГАЗель Next
Год выпуска: 2015
Пробег: 112 000 км
Тип кузова: промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2 обшит фанерой
Цвет: белый
Объём двигателя: 2.8 л Двигатель Cummins
Количество дверей: 2
Коробка передач: механика
Тип двигателя: дизель
Привод: задний
Руль: левый
Состояние: идеальное
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XU42824PEP0001559
Мощность двигателя: 120 л.с.
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