ГАЗ ГАЗЕЛЬ

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Михаил

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Круиз-контроль

Центральный замок

Описание

Продается Газель NEXT в отличном состоянии 2015г выпуска, дизельный двигатель Cummins 2,8л, электростеклоподъемники , центральный замок, отопитель автономный в кабине, усиленные рессоры, зеркала с обогревом, круиз-контроль, установлен спойлер на крыше, будка промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2, обшит фанерой.
Авто в отличном состоянии.
Марка: ГАЗ
Модель: ГАЗель Next
Год выпуска: 2015
Пробег: 112 000 км
Тип кузова: промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2 обшит фанерой
Цвет: белый
Объём двигателя: 2.8 л Двигатель Cummins
Количество дверей: 2
Коробка передач: механика
Тип двигателя: дизель
Привод: задний
Руль: левый
Состояние: идеальное
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XU42824PEP0001559
Мощность двигателя: 120 л.с.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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