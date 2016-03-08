ГАЗ ГАЗЕЛЬ Дата публикации: 17.08.18 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 112 тыс. км Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Снежно-белый Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Михаил Телефон:

Комплектация Электростеклоподъёмники: передние А также Круиз-контроль Центральный замок

Описание

Продается Газель NEXT в отличном состоянии 2015г выпуска, дизельный двигатель Cummins 2,8л, электростеклоподъемники , центральный замок, отопитель автономный в кабине, усиленные рессоры, зеркала с обогревом, круиз-контроль, установлен спойлер на крыше, будка промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2, обшит фанерой.

Авто в отличном состоянии.

Марка: ГАЗ

Модель: ГАЗель Next

Год выпуска: 2015

Пробег: 112 000 км

Тип кузова: промтоварный фургон д*ш*в — 4,3*2*2,2 обшит фанерой

Цвет: белый

Объём двигателя: 2.8 л Двигатель Cummins

Количество дверей: 2

Коробка передач: механика

Тип двигателя: дизель

Привод: задний

Руль: левый

Состояние: идеальное

Владельцев по ПТС: 1

VIN или номер кузова: XU42824PEP0001559

Мощность двигателя: 120 л.с.