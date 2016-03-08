ГАЗ ГАЗЕЛЬ

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 960 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2600 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

ГородВолгодонск, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (905) 458-61-36

Описание

Двигатель нового поколения evotech.
Установлено ГБО в птс внесено.
Новые зимние шины корея.
Евроворота все загрузки.
Петли для крепежа и бакелит на полу.
Длина фургона 5м ширина 2.10 высота 2.25
Авто в ДТП не участвовал.
Крашеных элементов нет.
Состояние отличное.
Продается срочно.
Торг возможен при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния. автомобиля (за счет покупателя).
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#238422]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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