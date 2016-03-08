ГАЗ ГАЗЕЛЬ
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 960 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2600 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
|Город
|Волгодонск, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (905) 458-61-36
Описание
Двигатель нового поколения evotech.
Установлено ГБО в птс внесено.
Новые зимние шины корея.
Евроворота все загрузки.
Петли для крепежа и бакелит на полу.
Длина фургона 5м ширина 2.10 высота 2.25
Авто в ДТП не участвовал.
Крашеных элементов нет.
Состояние отличное.
Продается срочно.
Торг возможен при осмотре автомобиля.
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния. автомобиля (за счет покупателя).
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#238422]
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