ГАЗ 69 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1967 Пробег: 1 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Зеленый сад Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

ГАЗ 69, мотор после кап. ремонта. Техсостояние хорошее. Учёт и регистрация в Туапсе, документы безномерные.