ГАЗ 69

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1967

Пробег: 1 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Зеленый сад

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

ГАЗ 69, мотор после кап. ремонта. Техсостояние хорошее. Учёт и регистрация в Туапсе, документы безномерные.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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