ГАЗ 69
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1967
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Зеленый сад
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Олег
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Описание
ГАЗ 69, мотор после кап. ремонта. Техсостояние хорошее. Учёт и регистрация в Туапсе, документы безномерные.
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