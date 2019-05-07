ГАЗ 3302 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Описание

Машина в хорошем состоянии и готова к работе, габариты кузова (ш/в/д) 2/2.2/4.2,кузов утеплен и обшит фанерой, полы новые (толщина фанеры 18мм),сигналка с турботаймером

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ГАЗ 3302 Газель

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале