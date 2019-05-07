ГАЗ 3302 Газель Дата публикации: 7.05.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 205 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Центральный замок

Описание

Машина в хорошем состоянии и готова к работе, габариты кузова (ш/в/д) 2/2.2/4.2,кузов утеплен и обшит фанерой, полы новые (толщина фанеры 18мм),сигналка с турботаймером