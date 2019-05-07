ГАЗ 3302 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Юрий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Парктроник
Центральный замок
Описание
Машина в хорошем состоянии и готова к работе, габариты кузова (ш/в/д) 2/2.2/4.2,кузов утеплен и обшит фанерой, полы новые (толщина фанеры 18мм),сигналка с турботаймером
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