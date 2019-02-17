ГАЗ 3302 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 9 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2464 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Отрадная, Краснодарский край
Имя: Андрей
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Охранная система
Описание
Капремонт двигателя( 405), усиления кузова( внутренние габариты 3,15*2,*2),заменен кардан,заменена рулевая колонка,новый генератор, замена передних тормозных дисков ,тент целый,а теперь о плохом-нужен небольшой косметический ремонт кабины.Делалась для себя.Закрыл ИП,поэтому продаю рабочую лошадку.Небольшой торг при осмотре.Звонить в любое время.Обмен на ВАЗ 2109 с вашей доплатой
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.