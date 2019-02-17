ГАЗ 3302 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 9 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2464 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Отрадная, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Охранная система

Описание

Капремонт двигателя( 405), усиления кузова( внутренние габариты 3,15*2,*2),заменен кардан,заменена рулевая колонка,новый генератор, замена передних тормозных дисков ,тент целый,а теперь о плохом-нужен небольшой косметический ремонт кабины.Делалась для себя.Закрыл ИП,поэтому продаю рабочую лошадку.Небольшой торг при осмотре.Звонить в любое время.Обмен на ВАЗ 2109 с вашей доплатой

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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