ГАЗ 3302 Газель Дата публикации: 17.02.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 9 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2464 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Белый Информация о владельце Город: Отрадная, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Электростеклоподъёмники: передние А также Охранная система

Описание

Капремонт двигателя( 405), усиления кузова( внутренние габариты 3,15*2,*2),заменен кардан,заменена рулевая колонка,новый генератор, замена передних тормозных дисков ,тент целый,а теперь о плохом-нужен небольшой косметический ремонт кабины.Делалась для себя.Закрыл ИП,поэтому продаю рабочую лошадку.Небольшой торг при осмотре.Звонить в любое время.Обмен на ВАЗ 2109 с вашей доплатой