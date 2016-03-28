ГАЗ 3302 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2890 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
Готовый бизнес на базе а/м Газель 2001г.в. в хорошем техническом состоянии, оборудование в отличном- это
шиномонтажный станок, балансировочный, компрессорная станция 5,5квт., инструменты, расходные мат-лы,
подкачка шин и т.д.. Оказание техпомощи, мелкого ремонта автомобилей и другой техники, по вызову.
Возможность установки электронасоса для перекачки большого объема жидкости.
В связи с переездом.
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