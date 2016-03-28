ГАЗ 3302 Газель Дата публикации: 16.08.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 230 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2890 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Готовый бизнес на базе а/м Газель 2001г.в. в хорошем техническом состоянии, оборудование в отличном- это

шиномонтажный станок, балансировочный, компрессорная станция 5,5квт., инструменты, расходные мат-лы,

подкачка шин и т.д.. Оказание техпомощи, мелкого ремонта автомобилей и другой техники, по вызову.

Возможность установки электронасоса для перекачки большого объема жидкости.

В связи с переездом.

