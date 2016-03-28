ГАЗ 3302 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2890 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Готовый бизнес на базе а/м Газель 2001г.в. в хорошем техническом состоянии, оборудование в отличном- это
шиномонтажный станок, балансировочный, компрессорная станция 5,5квт., инструменты, расходные мат-лы,
подкачка шин и т.д.. Оказание техпомощи, мелкого ремонта автомобилей и другой техники, по вызову.
Возможность установки электронасоса для перекачки большого объема жидкости.
В связи с переездом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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