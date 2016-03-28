ГАЗ 3302 Газель Дата публикации: 1.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 135 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Свободное, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Комплектация Усилитель рулевого управления: гидро А также Круиз-контроль Обогрев зеркал

Описание

Габариты будки 3.10 1.95 1.80 РЭФ(+22-32) Полный комплект ключей и документов. Оригинальный ПТС. Все вопросы по телефону