ГАЗ 3302 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Свободное, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Описание

Габариты будки 3.10 1.95 1.80 РЭФ(+22-32) Полный комплект ключей и документов. Оригинальный ПТС. Все вопросы по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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