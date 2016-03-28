ГАЗ 3302 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Свободное, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Описание
Габариты будки 3.10 1.95 1.80 РЭФ(+22-32) Полный комплект ключей и документов. Оригинальный ПТС. Все вопросы по телефону
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