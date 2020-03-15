ГАЗ 3221 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Эдвард

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

Продаю Газель пассажирный. Не битая, задняя часть обоих крыльев крашенная. Кому нужно звоните! Состояние хорошее. Обмен возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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