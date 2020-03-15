ГАЗ 3221 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Эдвард
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Описание
Продаю Газель пассажирный. Не битая, задняя часть обоих крыльев крашенная. Кому нужно звоните! Состояние хорошее. Обмен возможен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.