ГАЗ 3221 Газель Дата публикации: 15.03.20 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 180 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Эдвард Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань

Описание

Продаю Газель пассажирный. Не битая, задняя часть обоих крыльев крашенная. Кому нужно звоните! Состояние хорошее. Обмен возможен.