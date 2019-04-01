ГАЗ 3221 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ильский, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

Возможен обмен на легковую.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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