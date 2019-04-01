ГАЗ 3221 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ильский, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
Возможен обмен на легковую.
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