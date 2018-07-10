ГАЗель пассажирская, 13 мест, газ внесен в ПТС, срочно.

Имя: Оксана

Цена: 95 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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