ГАЗ 3221 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Желтый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Оксана
Телефон:
Комплектация
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
ГАЗель пассажирская, 13 мест, газ внесен в ПТС, срочно.
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