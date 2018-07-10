ГАЗ 3221 Газель

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Желтый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Оксана

Телефон:

Комплектация

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

ГАЗель пассажирская, 13 мест, газ внесен в ПТС, срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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