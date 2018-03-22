ГАЗ 3110 Волга

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 20 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1488 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Майкоп, Республика Адыгея

Имя: Константин

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Слегка гнилая но дно целое , все документы есть, снята с учета , требует ремонта : расточить вал , поменять масло, поставить свечи

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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