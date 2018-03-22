ГАЗ 3110 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 290 тыс. км
Цена: 20 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1488 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Майкоп, Республика Адыгея
Имя: Константин
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Датчик дождя
Датчик света
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Слегка гнилая но дно целое , все документы есть, снята с учета , требует ремонта : расточить вал , поменять масло, поставить свечи
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