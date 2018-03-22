ГАЗ 3110 Волга Дата публикации: 1.05.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 290 тыс. км Цена: 20 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1488 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Снежно-белый Информация о владельце Город: Майкоп, Республика Адыгея Имя: Константин Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Слегка гнилая но дно целое , все документы есть, снята с учета , требует ремонта : расточить вал , поменять масло, поставить свечи