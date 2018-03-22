ГАЗ 3110 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 58 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Продаётся Автомобиль в нормальном рабочем состоянии, двигатель, коробка, ходовая отлично ГУР, музыка, стёкла-подъёмники, новая резина, и так далее двигатель 406 инжекторный.
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