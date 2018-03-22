ГАЗ 3110 Волга

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 58 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продаётся Автомобиль в нормальном рабочем состоянии, двигатель, коробка, ходовая отлично ГУР, музыка, стёкла-подъёмники, новая резина, и так далее двигатель 406 инжекторный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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