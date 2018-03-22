ГАЗ 3110 Волга Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 120 тыс. км Цена: 58 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продаётся Автомобиль в нормальном рабочем состоянии, двигатель, коробка, ходовая отлично ГУР, музыка, стёкла-подъёмники, новая резина, и так далее двигатель 406 инжекторный.