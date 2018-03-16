ГАЗ 3110 Волга Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 189 тыс. км Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. ПТС оригинал, 2 хозяина, в последних руках 14 лет. Комплектация Люкс. Инжектор. Гидроусилитель руля. Стеклоподъемники. Музыка. Сигнализация. Газобаллонное оборудование. Автомобиль в ДТП не участвовал. Гнили, коррозии нет. Красивые номер в подарок.