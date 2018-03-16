ГАЗ 3110 Волга

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 189 тыс. км

Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. ПТС оригинал, 2 хозяина, в последних руках 14 лет. Комплектация Люкс. Инжектор. Гидроусилитель руля. Стеклоподъемники. Музыка. Сигнализация. Газобаллонное оборудование. Автомобиль в ДТП не участвовал. Гнили, коррозии нет. Красивые номер в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ГАЗ 3110 Волга

Авто, похожие на ГАЗ 3110 Волга

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

52 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2108

Подержанная, пробег 143 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

80 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 64 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

78 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале