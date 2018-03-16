ГАЗ 3110 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 189 тыс. км
Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. ПТС оригинал, 2 хозяина, в последних руках 14 лет. Комплектация Люкс. Инжектор. Гидроусилитель руля. Стеклоподъемники. Музыка. Сигнализация. Газобаллонное оборудование. Автомобиль в ДТП не участвовал. Гнили, коррозии нет. Красивые номер в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter