ГАЗ 31105 Волга

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1865 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: геннадий васильевич степанов

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Охранная система

Описание

продаю газ-31105 в отличном состоянии все свежее резина салон отличный машина ухоженная осмотр в краснодаре на мега -адыгее остальные фотки на авито возможен обмен на део или на ваз 15

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