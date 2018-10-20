ГАЗ 31105 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1865 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: геннадий васильевич степанов
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Охранная система
Описание
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