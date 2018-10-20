ГАЗ 31105 Волга Дата публикации: 20.10.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 74 тыс. км Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1865 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: геннадий васильевич степанов Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Газобаллоное оборудование (ГБО) Охранная система

Описание

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