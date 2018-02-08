ГАЗ 31105 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Иван
Телефон:
Описание
Двигатель крейсер.
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