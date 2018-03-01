ГАЗ 31029 Волга

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина всегда была у одного хозяина, пробег реальный, железо все родное, при покупке была вся промовилена, пороги не гнилые в них залито масло, Чайковский мост, салон чистый ухоженный, есть музыка, машина большинство времени стояла в гараже. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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