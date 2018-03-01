ГАЗ 31029 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 53 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Машина всегда была у одного хозяина, пробег реальный, железо все родное, при покупке была вся промовилена, пороги не гнилые в них залито масло, Чайковский мост, салон чистый ухоженный, есть музыка, машина большинство времени стояла в гараже. Торг при осмотре.
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