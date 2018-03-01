ГАЗ 31029 Волга Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 53 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина всегда была у одного хозяина, пробег реальный, железо все родное, при покупке была вся промовилена, пороги не гнилые в них залито масло, Чайковский мост, салон чистый ухоженный, есть музыка, машина большинство времени стояла в гараже. Торг при осмотре.