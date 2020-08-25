ГАЗ 2752 Соболь
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 51 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 98 см³
Руль: правый
Вид кузова: Фургон
Цвет:
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаётся ГАЗ 2968-00000,2001 года выпуска, двигатель 406,грузопассажирский, на ходу требуется небольшой ремонт кузова и ходовой части (увеличне люфт рулевого колеса) цена 60000 рублей без торга звонить в выходные или писать отвечу позже
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