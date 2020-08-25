ГАЗ 2752 Соболь

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 51 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 98 см³

Руль: правый

Вид кузова: Фургон

Цвет:

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаётся ГАЗ 2968-00000,2001 года выпуска, двигатель 406,грузопассажирский, на ходу требуется небольшой ремонт кузова и ходовой части (увеличне люфт рулевого колеса) цена 60000 рублей без торга звонить в выходные или писать отвечу позже

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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