ГАЗ 2752 Соболь Дата публикации: 25.08.20 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 51 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 98 см³ Руль: правый Вид кузова: Фургон Цвет: Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаётся ГАЗ 2968-00000,2001 года выпуска, двигатель 406,грузопассажирский, на ходу требуется небольшой ремонт кузова и ходовой части (увеличне люфт рулевого колеса) цена 60000 рублей без торга звонить в выходные или писать отвечу позже