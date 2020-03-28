ГАЗ 2705 Газель Дата публикации: 28.03.20 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 150 тыс. км Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Красный Информация о владельце Город: Георгиевск, Ставропольский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Двигатель 402 после капремонта. Стоит ГАЗ -оформленный. Авто на хорошем ходу. Продаётся за ненадобностью.