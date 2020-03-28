ГАЗ 2705 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Георгиевск, Ставропольский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Двигатель 402 после капремонта. Стоит ГАЗ -оформленный. Авто на хорошем ходу. Продаётся за ненадобностью.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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