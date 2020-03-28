ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Георгиевск, Ставропольский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Двигатель 402 после капремонта. Стоит ГАЗ -оформленный. Авто на хорошем ходу. Продаётся за ненадобностью.
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