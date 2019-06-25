ГАЗ 2705 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 555,555 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1111 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Платнировская, Краснодарский край

Имя: Ми75

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Люк

Охранная система

Описание

рабочий авто в хорошем состоянии для своих лет, требует незначительного ремонта кузова ,есть ограничение регистрации цена вопроса 5000 т.руб. возможен обмен на легковую не отечественного производства КЛЮЧ В КЛЮЧ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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