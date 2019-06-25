ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 555,555 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1111 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Платнировская, Краснодарский край
Имя: Ми75
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Люк
Охранная система
Описание
рабочий авто в хорошем состоянии для своих лет, требует незначительного ремонта кузова ,есть ограничение регистрации цена вопроса 5000 т.руб. возможен обмен на легковую не отечественного производства КЛЮЧ В КЛЮЧ.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.