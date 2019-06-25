ГАЗ 2705 Газель Дата публикации: 25.06.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 555,555 тыс. км Цена: 110 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1111 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Красный Информация о владельце Город: Платнировская, Краснодарский край Имя: Ми75 Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Люк Охранная система

Описание

рабочий авто в хорошем состоянии для своих лет, требует незначительного ремонта кузова ,есть ограничение регистрации цена вопроса 5000 т.руб. возможен обмен на легковую не отечественного производства КЛЮЧ В КЛЮЧ.