ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 360 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новопавловка, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. Обмен не интересует.
Госномер: M989AO93
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