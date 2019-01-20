ГАЗ 2705 Газель Дата публикации: 20.01.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 360 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новопавловка, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. Обмен не интересует.

Госномер: M989AO93