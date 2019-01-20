ГАЗ 2705 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 360 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новопавловка, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. Обмен не интересует.
Госномер: M989AO93

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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