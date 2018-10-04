ГАЗ 2705 Газель

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Марина Шапошникова

Телефон:

Описание

Продам газель. Двигатель 406. Без коробки. В удовлетворительном состоянии. Прошу 65. Торг после осмотра. Григорий 8-918-340-89-90

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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