ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Марина Шапошникова
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Описание
Продам газель. Двигатель 406. Без коробки. В удовлетворительном состоянии. Прошу 65. Торг после осмотра. Григорий 8-918-340-89-90
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