ГАЗ 2705 Газель Дата публикации: 10.10.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 200 тыс. км Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Марина Шапошникова Телефон:

Описание

Продам газель. Двигатель 406. Без коробки. В удовлетворительном состоянии. Прошу 65. Торг после осмотра. Григорий 8-918-340-89-90