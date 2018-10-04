ГАЗ ГАЗель, 2002 230 000 руб. Пробег 73 500 км2.3 Механика (98 л.с.)ГазПередний приводФургон 2 двериЛевый рульДва владельца по ПТСБелый цветНе битыйАвтомобилиС пробегом

Имя: Алексей

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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