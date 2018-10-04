ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 73,5 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
ГАЗ ГАЗель, 2002
230 000 руб.
Пробег 73 500 км2.3 Механика (98 л.с.)ГазПередний приводФургон 2 двериЛевый рульДва владельца по ПТСБелый цветНе битыйАвтомобилиС пробегом
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.