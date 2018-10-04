ГАЗ 2705 Газель

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 73,5 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

ГАЗ ГАЗель, 2002
230 000 руб.
Пробег 73 500 км2.3 Механика (98 л.с.)ГазПередний приводФургон 2 двериЛевый рульДва владельца по ПТСБелый цветНе битыйАвтомобилиС пробегом

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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