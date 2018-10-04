ГАЗ 2705 Газель
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
не крашенная.дв 406 инжектор. термос. возили цветы. вложений не требует
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