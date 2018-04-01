ГАЗ 2705 Газель Дата публикации: 1.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 60,835 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация А также Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Цельнометалическая Газель с окнами (белая) на газу, после кап. ремонта