ГАЗ 2705 Газель

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 60,835 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Цельнометалическая Газель с окнами (белая) на газу, после кап. ремонта

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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