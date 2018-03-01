ГАЗ 24 Волга

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1990

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль на хорошем ходу. Не бита не крашена. Не гнилая. Двигатель бодрый коробка пятиступенчатый. Аккумулятор новый. Сел и поехал. Плюс в придачу родная коробка, 2 полуоси, рулевая колонка, резинки, 2 пружины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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