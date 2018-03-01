ГАЗ 24 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1990
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль на хорошем ходу. Не бита не крашена. Не гнилая. Двигатель бодрый коробка пятиступенчатый. Аккумулятор новый. Сел и поехал. Плюс в придачу родная коробка, 2 полуоси, рулевая колонка, резинки, 2 пружины.
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