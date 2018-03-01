ГАЗ 24 Волга Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1990 Пробег: 60 тыс. км Цена: 50 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль на хорошем ходу. Не бита не крашена. Не гнилая. Двигатель бодрый коробка пятиступенчатый. Аккумулятор новый. Сел и поехал. Плюс в придачу родная коробка, 2 полуоси, рулевая колонка, резинки, 2 пружины.