ГАЗ 21 Волга

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1965

Пробег: 58 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Боня

Телефон:

Описание

Продаёт собственник, не перекуп. Машина в хорошем состоянии, в салоне авто не курили. Хранение гаражное. Торг уместен. Находиться в станице Брюховецкой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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