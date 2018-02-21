ГАЗ 21 Волга
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1965
Пробег: 58 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Боня
Телефон:
Описание
Продаёт собственник, не перекуп. Машина в хорошем состоянии, в салоне авто не курили. Хранение гаражное. Торг уместен. Находиться в станице Брюховецкой.
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