ГАЗ 21 Волга Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1965 Пробег: 58 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Боня Телефон:

Описание

Продаёт собственник, не перекуп. Машина в хорошем состоянии, в салоне авто не курили. Хранение гаражное. Торг уместен. Находиться в станице Брюховецкой.