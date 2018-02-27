ГАЗ 21 Волга

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 3200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю семейный раритет. Собиралась в 11 году под заказ. По документам Мерседес. Материалы и агрегаты все использовались только оригинал Mersedes-benz Sl320. Салон весь из натуральной кожи Napa. По документам все в порядке и переведено в одну машину, т. е. Беспроблемная езда каждый день. Подробно об автомобиль расскажу по телефону заинтересованным людям. Большая просьба в автосалон не поставлю, с глупыми вопросами не звонить. Рассмотрим обмен на недвижимость или автомобиль. Ангары не предлагать!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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