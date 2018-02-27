ГАЗ 21 Волга Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 347 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 180 тыс. км Цена: 3200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю семейный раритет. Собиралась в 11 году под заказ. По документам Мерседес. Материалы и агрегаты все использовались только оригинал Mersedes-benz Sl320. Салон весь из натуральной кожи Napa. По документам все в порядке и переведено в одну машину, т. е. Беспроблемная езда каждый день. Подробно об автомобиль расскажу по телефону заинтересованным людям. Большая просьба в автосалон не поставлю, с глупыми вопросами не звонить. Рассмотрим обмен на недвижимость или автомобиль. Ангары не предлагать!