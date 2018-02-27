ГАЗ 21 Волга
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 3200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю семейный раритет. Собиралась в 11 году под заказ. По документам Мерседес. Материалы и агрегаты все использовались только оригинал Mersedes-benz Sl320. Салон весь из натуральной кожи Napa. По документам все в порядке и переведено в одну машину, т. е. Беспроблемная езда каждый день. Подробно об автомобиль расскажу по телефону заинтересованным людям. Большая просьба в автосалон не поставлю, с глупыми вопросами не звонить. Рассмотрим обмен на недвижимость или автомобиль. Ангары не предлагать!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.