Ford Transit Connect

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Платнировская, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Описание

один хозяин,турбо-таймер,сигнализация,кондиционер,

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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