Один хозяин,сигнализация,турбо таймер

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Николай

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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