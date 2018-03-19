Ford Transit Connect
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 194 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1753 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Платнировская, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Парктроник
Центральный замок
Описание
Один хозяин,сигнализация,турбо таймер
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