Ford Transit Connect

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 194 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1753 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Платнировская, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Парктроник

Центральный замок

Описание

Один хозяин,сигнализация,турбо таймер

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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