Ford Transit
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 299,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Новокубанск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
В отличном рабочем состоянии, капитальных вложений не требует, все расходники менялись вовремя, ходовая перебрана, подкинуты дополнительные рессоры, обмен не интересен т.к. у меня их два
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