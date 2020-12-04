Ford Transit Дата публикации: 4.12.20 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 400 тыс. км Цена: 299,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Новокубанск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

В отличном рабочем состоянии, капитальных вложений не требует, все расходники менялись вовремя, ходовая перебрана, подкинуты дополнительные рессоры, обмен не интересен т.к. у меня их два