Ford Transit

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 299,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Новокубанск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В отличном рабочем состоянии, капитальных вложений не требует, все расходники менялись вовремя, ходовая перебрана, подкинуты дополнительные рессоры, обмен не интересен т.к. у меня их два

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Ford Transit

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале