Ford Transit
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Авто в отличном состоянии,немецкой сборки. В России с 2012 года я второй хозяин. Машина обслуживалась своевременно, за эту зиму перебрал ходовую, поменял корзину сцепления, выжимной, стоит новая зимняя резина Мишлен, сигнализации с обратной связью. В коммерции не использовалась,покупал для дома.В общем приезжайте, смотрите. Рассмотрю варианты обмена на легковой авто. Торг у капота!!!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.