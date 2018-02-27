Ford Transit Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Авто в отличном состоянии,немецкой сборки. В России с 2012 года я второй хозяин. Машина обслуживалась своевременно, за эту зиму перебрал ходовую, поменял корзину сцепления, выжимной, стоит новая зимняя резина Мишлен, сигнализации с обратной связью. В коммерции не использовалась,покупал для дома.В общем приезжайте, смотрите. Рассмотрю варианты обмена на легковой авто. Торг у капота!!!