Ford Transit

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Авто в отличном состоянии,немецкой сборки. В России с 2012 года я второй хозяин. Машина обслуживалась своевременно, за эту зиму перебрал ходовую, поменял корзину сцепления, выжимной, стоит новая зимняя резина Мишлен, сигнализации с обратной связью. В коммерции не использовалась,покупал для дома.В общем приезжайте, смотрите. Рассмотрю варианты обмена на легковой авто. Торг у капота!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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