Ford Thunderbird
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Ford Thunderbird / Форд Сандерберд
Ford Thunderbird - заднеприводное люксовое купе, выпускавшееся на протяжении ряда лет подразделением Ford компании Ford Motor Company. Название модели позаимствовано из мифологии североамериканских индейцев, у некоторых племён которых Громовая Птица — англ. Thunderbird — дух грозы, молнии и дождя. Было выпущено одиннадцать сильно различавшихся между собой, в том числе и по концепции, поколений этой модели с 1955 по 2005 годы (с перерывом в 1998—2001 годах), а общий выпуск за эти годы достиг 4,4 миллиона.
Автомобиль позиционировался как «Personal Luxury Car» — относительно небольшой престижный автомобиль для состоятельных владельцев, предпочитавших не прибегать к услугам наёмного шофёра и управлять им самостоятельно и по сути основал этот сегмент американского автомобильного рынка. В 2002—2005 годах под старым названием Ford Thunderbird (у фанатов — «Retro Birds») выпускалась, по сути, принципиально новая двухместная модель на заднеприводной платформе Lincoln LS/ Jaguar S-Type с 3,9-литровым мотором Jaguar (V8). Это был выросший из представленного незадолго до этого концепт-кара «ностальгический» автомобиль, по сути — заводская «реплика» оригинальной модели 1955-57 годов.
Авто в приличном состоянии. В России таких крайне мало. Пробег по России 2500 миль. В Сочи так вообще нет. С запчастями проблем нет. Либо EBAY, либо аналоги от Линкольна и Ягуара.
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