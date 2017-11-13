Ford Thunderbird Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 175 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3900 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Ford Thunderbird / Форд Сандерберд

Ford Thunderbird - заднеприводное люксовое купе, выпускавшееся на протяжении ряда лет подразделением Ford компании Ford Motor Company. Название модели позаимствовано из мифологии североамериканских индейцев, у некоторых племён которых Громовая Птица — англ. Thunderbird — дух грозы, молнии и дождя. Было выпущено одиннадцать сильно различавшихся между собой, в том числе и по концепции, поколений этой модели с 1955 по 2005 годы (с перерывом в 1998—2001 годах), а общий выпуск за эти годы достиг 4,4 миллиона.

Автомобиль позиционировался как «Personal Luxury Car» — относительно небольшой престижный автомобиль для состоятельных владельцев, предпочитавших не прибегать к услугам наёмного шофёра и управлять им самостоятельно и по сути основал этот сегмент американского автомобильного рынка. В 2002—2005 годах под старым названием Ford Thunderbird (у фанатов — «Retro Birds») выпускалась, по сути, принципиально новая двухместная модель на заднеприводной платформе Lincoln LS/ Jaguar S-Type с 3,9-литровым мотором Jaguar (V8). Это был выросший из представленного незадолго до этого концепт-кара «ностальгический» автомобиль, по сути — заводская «реплика» оригинальной модели 1955-57 годов.

Авто в приличном состоянии. В России таких крайне мало. Пробег по России 2500 миль. В Сочи так вообще нет. С запчастями проблем нет. Либо EBAY, либо аналоги от Линкольна и Ягуара.

Только продажа! Всё остальное по телефону. Есть видео. Скину на Вайбер, или Ватсап.