Ford Sierra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Продаю рабочую лошадку - Сиерра в кузове универсал, 1992 г. в. По технической части проблем не возникает. Двигатель после капитального ремонта. Коробка в хорошем состоянии, топливная система также, работает без нареканий. Багажник как и полагается, очень вместительный. Кузов без откровенной гнили и ржи (за исключением одного крыла). Продаю не спеша, от машины не избавляюсь. Разумный торг приветствуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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