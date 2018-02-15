Ford Sierra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Продаю рабочую лошадку - Сиерра в кузове универсал, 1992 г. в. По технической части проблем не возникает. Двигатель после капитального ремонта. Коробка в хорошем состоянии, топливная система также, работает без нареканий. Багажник как и полагается, очень вместительный. Кузов без откровенной гнили и ржи (за исключением одного крыла). Продаю не спеша, от машины не избавляюсь. Разумный торг приветствуется.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.