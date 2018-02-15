Ford Sierra Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 60 тыс. км Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Продаю рабочую лошадку - Сиерра в кузове универсал, 1992 г. в. По технической части проблем не возникает. Двигатель после капитального ремонта. Коробка в хорошем состоянии, топливная система также, работает без нареканий. Багажник как и полагается, очень вместительный. Кузов без откровенной гнили и ржи (за исключением одного крыла). Продаю не спеша, от машины не избавляюсь. Разумный торг приветствуется.