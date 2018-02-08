Ford Sierra Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 92 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1983 Пробег: 100 тыс. км Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1988 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Для своих лет в хорошем состоянии.Год назад перебрана ходовая.Двигатель около 2-х лет назад капиталился. 6 цилиндров.Расход по городу 10-12 литров,нужно регулировать карбюратор,при умелых руках,расход значительно уменьшится.Не гнилой.Производство ФРГ,а немцы знают толк в качестве.Салон чистый.Диски литье.Возможен обмен на ВАЗ 2110,в нормальном состоянии и разумной доплатой.(причина,жена сдает на права,а авто тяжеловато для нее).Все вопросы по телефону,или при осмотре. 89282272909