Ford Sierra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1983

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1988 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Для своих лет в хорошем состоянии.Год назад перебрана ходовая.Двигатель около 2-х лет назад капиталился. 6 цилиндров.Расход по городу 10-12 литров,нужно регулировать карбюратор,при умелых руках,расход значительно уменьшится.Не гнилой.Производство ФРГ,а немцы знают толк в качестве.Салон чистый.Диски литье.Возможен обмен на ВАЗ 2110,в нормальном состоянии и разумной доплатой.(причина,жена сдает на права,а авто тяжеловато для нее).Все вопросы по телефону,или при осмотре. 89282272909

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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