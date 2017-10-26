Форд Сиера 1988 г/в, цвет голубой металлик, литые диски. На ходу, сел и поехал 35 000 руб. ТОРГ,ОБМЕН,ВАРИАНТЫ...

Имя: Алексей

Цена: 35 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 1988

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