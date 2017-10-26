Ford Sierra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1988
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 35 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Металлик
Информация о владельце
Город: Нововеличковская, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Описание
Форд Сиера 1988 г/в, цвет голубой металлик, литые диски. На ходу, сел и поехал 35 000 руб. ТОРГ,ОБМЕН,ВАРИАНТЫ...
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