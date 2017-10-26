Ford Sierra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1988

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 35 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Металлик

Информация о владельце

Город: Нововеличковская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

Форд Сиера 1988 г/в, цвет голубой металлик, литые диски. На ходу, сел и поехал 35 000 руб. ТОРГ,ОБМЕН,ВАРИАНТЫ...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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