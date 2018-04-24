Ford S-Max
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 197 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Машина в отличном состоянии,литые диски 17размер
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