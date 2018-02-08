Ford Mustang Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 74 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 140 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, рестайлинг, не битая, оригинальный ПТС, все работает. Возможен обмен с доплатой в обе стороны!