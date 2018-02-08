Ford Mustang
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в очень хорошем состоянии, рестайлинг, не битая, оригинальный ПТС, все работает. Возможен обмен с доплатой в обе стороны!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.