Ford Mustang

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, рестайлинг, не битая, оригинальный ПТС, все работает. Возможен обмен с доплатой в обе стороны!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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